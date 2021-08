VIAGGIO NEL TEMPO, appuntamento al Borgo di Mola, a Formia, Sabato 7 Agosto,per una nuova storia

Si tratta di un evento, commenta Vito Auriemma, presidente Sinus Formianus, dal titolo “Viaggio nel tempo” basato sulla proiezione multimediale, ispirata alla tecnica del 3D Mapping, che prevede l’animazione virtuale della superficie degli edifici annessi alla Torre. La proiezione narra la storia della Torre di Mola e lo sviluppo dell’edificio nel corso dei secoli, in maniera semplice , attraverso l’impiego di effetti visivi e sonori, che creano un’esperienza immersiva per i visitatori. La voce narrante, alla fine della breve proiezione, fornirà ai visitatori informazioni complementari, narrando le vicende storiche del territorio nei vari periodi in cui la Torre ne è stata protagonista. Durante l’uscita, dopo il racconto, verrà fatta una breve visita alla cucina della Torre. Sarà l’occasione per parlare brevemente dei prodotti enogastronomici e della cucina del nostro territorio, così tanto influenzata dalle varie e diverse dominazioni nel corso dei secoli.

I PRECEDENTI -Sulla scia dell’evento promosso da Sinus Formianus nell’estate del 2018,Vesuvius 79 a.D, realizzato secondo modalità già sperimentate con successo, presso l’area archeologica di Aquinum, il Museo di Archeologia Virtuale di Ercolano, la Reggia Borbonica del Quisisana di Castellammare di Stabia, il Castello dei conti di Acerra, la Tomba di Cicerone di Formia e la FiTour di Madrid, e dell’evento “Hercules. Il Destino di un eroe”, realizzato nell’area archeologica di Caposele e inserito nel programma del parco degli Aurunci dell’estate 2020, si è ritenuto realizzare, data la grande affluenza di pubblico dei primi due, un ulteriore iniziativa di grande impatto nella location ideale per questo tipo di narrazione.

SOGGETTI COINVOLTI: La narrazione sarà effettuata dall’Archeologo Gianmatteo Matullo e sarà corredata dalla suggestione dei suoni e da immagini che richiamano le ambientazioni, trasportando il pubblico ‘dentro il racconto’.

DURATA- Il percorso con le proiezioni e la breve visita guidata, inizierà alle 21,00 avrà una durata totale di circa 30 minuti. Sarà ripetuto alle 21,45 e alle 22,30.

DESTINATARI. Destinatario dello spettacolo è un pubblico misto, adulti, bambini, famiglie perché la narrazione attraverso la multisensorialità dell’udito e della vista è un’esperienza accattivante per tutti.

ASSISTENZA COVID 19 – L’accesso sarà purtroppo consentito solo a coloro in possesso della Certificazione Verde C19 (GREEN PASS). Gli spettatori sono pregati di recarsi al Gazebo appositamente allestito (Assistenza COVID 19) con il Green Pass Cartaceo o sul Telefonino.

Le operazioni di controllo saranno gestite da Associazione specializzata.

PRENOTAZIONI: occorre Telefonare al n. 3470720049 (in alternativa 3392217202) indicando il n. di persone e il turno in cui essere inseriti.

IN SICUREZZA: Piccole precauzioni aiutano ognuno di noi a non contrarre il Virus.

Per Informazioni: sinusformianus@gmail.com

