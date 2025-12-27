Viaggio della Fiamma Olimpica: tappe a Frosinone e Cassino

Nella giornata odierna si è svolta la 20^ tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica che ha interessato le città di Frosinone e Cassino.

La partenza, avvenuta nei pressi dello Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, è stata caratterizzata da una straordinaria partecipazione della cittadinanza in un clima festoso.

La Fiamma, ha attraversato le principali vie del centro cittadino ed è stata condotta da numerosi tedofori fino a raggiungere la città di Cassino dove è stata effettuata una sosta prima di riprendere il viaggio per Telese Terme, città in provincia di Benevento dove è previsto il termine della tappa odierna.

Il servizio per garantire l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato puntualmente svolto dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale, della Polizia Locale con il concorso, per quanto concerne i servizi di viabilità, dei volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato così come pianificato in sede di comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, che esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale che ha contribuito al buon esito dell’evento.

