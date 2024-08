Viaggia contromano sulla statale, si scontra con un furgone e muore sul colpo

Caos sulla statale 106, nei pressi dello svincolo per Massafra (Ta), un’auto proveniente da Taranto avrebbe imboccato contromano la strada percorrendo alcuni chilometri prima di scontrarsi con un furgone che procedeva nel senso opposto di marcia. A perdere la vita è stato un uomo di 68 anni, che si trovava alla guida dell’auto. Il conto dell’incidente è di un morto e di un ferito. Il conducente dell’auto, 68enne, è deceduto in seguito al violento impatto, mentre chi si trovava alla guida del furgone è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sono giunti la Polizia locale di Massafra, la polizia stradale, i carabinieri e il personale dell’Anas. A causa dell’incidente è stato chiuso temporaneamente il tratto della statale 106 jonica in direzione Taranto, con la deviazione del traffico sulla complanare. leggo.it – foto archivio

