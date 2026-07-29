Viadibanda 2026, oltre 10.000 presenze in tre giorni: San Donato Val di Comino celebra il successo della dodicesima edizione

Si è conclusa con uno straordinario successo la dodicesima edizione di Viadibanda, il festival internazionale dedicato alla musica, all’arte di strada e allo spettacolo dal vivo che, dal 24 al 26 luglio, ha trasformato San Donato Val di Comino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’edizione 2026, ispirata al tema “Babylon”, ha richiamato oltre 10.000 presenze nei tre giorni di manifestazione, confermando il festival come uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio e un riferimento nel panorama nazionale dell’arte di strada.

Artisti provenienti da diverse parti del mondo, bande musicali, spettacoli di circo contemporaneo, teatro, installazioni artistiche e le eccellenze enogastronomiche locali hanno animato il borgo, regalando al pubblico un’esperienza capace di unire culture, linguaggi e generazioni.

“Il successo di questa edizione

– ha dichiarato il Sindaco Enrico Pittiglio – è il risultato di un grande lavoro di squadra e della capacità di Viadibanda di crescere anno dopo anno. Oltre diecimila presenze rappresentano un risultato importante che conferma San Donato Val di Comino come punto di riferimento per gli eventi culturali di qualità”.

“Babylon – ha proseguito il Direttore artistico Gianluca Terenzi – è stato un viaggio attraverso culture e linguaggi artistici che il pubblico ha saputo vivere con entusiasmo. Vedere le strade del borgo così partecipate è la soddisfazione più grande e lo stimolo a continuare a crescere”.

Grande soddisfazione, infine, per la delegata alla Cultura Francesca Perrella: “Viadibanda si conferma un patrimonio culturale della nostra comunità. La straordinaria partecipazione dimostra quanto investire nella cultura significhi creare occasioni di crescita, promozione e valorizzazione del territorio”.