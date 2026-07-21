VIADIBANDA 2026 – “BABYLON”: Dal 24 al 26 luglio San Donato Val di Comino ospita la dodicesima edizione del festival

Dal 24 al 26 luglio 2026 torna a San Donato Val di Comino Viadibanda, il festival internazionale dedicato alla musica, all’arte di strada e allo spettacolo dal vivo, che quest’anno celebra la sua dodicesima edizione con il tema “Babylon”.

Per tre giorni il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, accogliendo bande musicali, artisti internazionali, circo contemporaneo, teatro di strada, installazioni artistiche e momenti dedicati all’enogastronomia locale. Un viaggio tra culture, linguaggi e tradizioni che fa della diversità il cuore dell’edizione 2026.

San Donato Val di Comino tornerà così a essere un luogo di incontro, creatività e condivisione, dove musica e arte trasformeranno le strade del centro in una grande festa aperta a tutti.

“Raggiungere la dodicesima edizione – dichiara il Sindaco Enrico Pittiglio – significa aver costruito, anno dopo anno, un appuntamento che oggi è riconosciuto e atteso ben oltre i confini del nostro territorio. Viadibanda rappresenta uno dei principali eventi culturali di San Donato Val di Comino e continua a promuovere il nostro borgo attraverso la cultura, l’accoglienza e la qualità della proposta artistica”.

“Babylon – aggiunge il Direttore artistico Gianluca Terenzi – racconta l’incontro tra popoli, culture e linguaggi artistici. Anche quest’anno porteremo a San Donato compagnie e artisti di livello internazionale, mantenendo quella capacità di sorprendere il pubblico che ha reso Viadibanda un festival riconosciuto e apprezzato nel panorama nazionale dell’arte di strada”.

“Dodici edizioni raccontano un percorso di crescita costante. Viadibanda è diventato un patrimonio culturale della nostra comunità e un punto di riferimento per tutto il territorio. Continueremo a investire nella cultura come strumento di valorizzazione, partecipazione e sviluppo” conclude la Delegata alla Cultura Francesca Perrella.