Viabilità stradale, Maura: “In provincia di Frosinone in arrivo 181.675.680 euro”

“In arrivo per la provincia di Frosinone 181.675.680 € per la viabilità stradale grazie al primo piano triennale della rete viaria approvato dalla Giunta Regionale, un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di messa in sicurezza spalmato sul triennio 2024/2026 e realizzato da Astral.”

Ad annunciarlo è il Consigliere Regionale Daniele Maura, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia che, continua fiero : ” Nel piano triennale più vasto della storia della Regione Lazio per la Provincia di Frosinone sono previsti ben 193 interventi, rispettivamente : 335.356 km di strade regionali e 194.014 km di strade provinciali, per un totale di 529.370km e uno stanziamento che ammonta a 181.675.680€, il primo per consistenza previsto nel piano triennale.

Si tratta di un impegno concreto della Regione Lazio volto a migliorare la qualità della vita e, nondimeno, la sicurezza dei cittadini.

Un passo fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture della provincia di Frosinone e lo sviluppo delle aree urbane. Quasi duecento interventi per la provincia di Frosinone. Questi alcuni dei più importanti: 8 milioni di euro per la Sr di Fiuggi, dove, tra l’altro, s’intende sistemare anche un muro di contenimento nel territorio di Alatri, il sottopasso nel comune di Torre Cajetani e la parete rocciosa nella zona di Acuto per via del pericolo di caduta massi;

12. 613, 180 per il raccordo Sr di Fiuggi;

8,8 milioni per la Sr Sublacense (ex ss 411);

3 milioni e 650mila euro per la Sp Piglio-Arcinazzo;

10,6 milioni per la Sp Trevi-Filettino;

2 milioni e 450 mila euro per la Sp Filettino-Capistrello;

2 milioni e 650mila euro per la Sp Campo Staffi;

12 milioni per la Sr Di Frosinone e Gaeta (ex Ss 637);

un milione e mezzo per la Sp Guglietta-Vallefratta;

250mila euro per la Ferentino-Supino (I tronco rotatoria ramo per strada consortile Asi);

9 milioni e 250mila euro per la Sp 227 Pedemontana-Monti Lepini;

2 milioni per l’asse attrezzato di Frosinone;

350mila euro per l’asse attrezzato di Ceccano;

19,4 milioni per la Sr Della Valle del Liri (ex Ss 82);

1,2 milioni per la Sr Valle del Garigliano (ex Ss430);

5,8 milioni per la Sr di Montecassino;

750 mila euro per la Sp Leuciana;

3,4 milioni per la Sp 76 Dei Santi;

600mila euro per la strada stabilimento Fca, 1

18 milioni e 350mila euro per la Sr Della Vandra e 4,6 milioni per la Sp 278 Maria.

Un grande risultato per la nostra provincia, mi sento di ringraziare l’assessore al bilancio Righini, l’assessore ai lavori pubblici Rinaldi e il Presidente Astral Antonio Mallamo.

Comunicato stampa Daniele Maura Vice Capogruppo FDI Regione Lazio