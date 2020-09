VIABILITA’ / Sora – Frosinone… una foresta amazzonica

Veri e propri alberi alti fino a tre metri. Segno che la bonifica e lo sfalciamento non vengono eseguiti chissà da quanto tempo. Ora però le condizioni della ‘superstrada’ che collega Sora a Frosinone e quindi a Ferentino fino al casello dell’A1 appaiono insidiose per l’intenso traffico che riceve. Basta dare uno sguardo alle barriere che separano le due direzioni. In mezzo e a ridosso si staglia una florida vegetazione spontanea, una piccola foresta amazzonica comprensiva anche di qualche alberello piuttosto cresciuto, con tanto di tronco, rami e chioma sporgente.

Anche dall’altra parte, cioè sulla corsia di emergenza (direzione Sora) sporge un vasto canneto che in alcuni tratti impedisce la sosta.

La superstrada è regionale, ma se non ricordiamo male la gestione è affidata alla Provincia. In ogni caso sarebbe il caso di disporre interventi affinché sulla luttuosa arteria tornino condizioni di sicurezza accettabili. Nella zona ci sono tre o quattro consiglieri provinciali che abitualmente la percorrono per raggiungere le loro poltrone nel capoluogo. Possibile che non notino in che condizioni si trova la strada? Anche perché il territorio non ci fa un bella figura.

Vero Luigi Vacana? Vero Massimiliano Quadrini? Vero Gianluca Quadrini?

