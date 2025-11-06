VIABILITÀ PROVINCIALE: DAL 2023 AL 2026 INVESTIMENTI PER OLTRE 40 MILIONI DI EURO

IL PRESIDENTE LUCA DI STEFANO: “UNA RETE STRADALE MODERNA E SICURA È LA BASE DELLA CRESCITA DEI TERRITORI”.

Oltre 40 milioni di euro di investimenti in quattro anni per migliorare la viabilità provinciale. È questo il bilancio dell’Amministrazione guidata da Luca Di Stefano, che si avvia al 2026, ultimo anno del primo mandato da Presidente della Provincia di Frosinone, con una visione chiara e concreta: garantire sicurezza e qualità della circolazione a tutti i cittadini.

Dal 2023 ad oggi, gli interventi si sono susseguiti in maniera capillare su tutto il territorio provinciale, con azioni mirate di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza di ponti e viadotti, rifacimento del piano viabile, segnaletica e consolidamento delle infrastrutture.

Nel dettaglio:

  • 2023: oltre 13,5 milioni di euro investiti;
  • 2024: quasi 8 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria e alla viabilità;
  • 2025: poco meno di 7 milioni di euro in corso di investimento per la sicurezza e la percorribilità della rete viaria;
  • 2026: previsione di spesa di circa 13 milioni e mezzo di euro, che saranno destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e al miglioramento della viabilità nelle aree interne.

Tutti gli interventi sono racchiusi nella più ampia strategia “Sulla Buona Strada”, fortemente voluta dal Presidente Di Stefano per affrontare in maniera strutturata e programmata le criticità della rete viaria provinciale.

Fin dal mio insediamento – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefanoho posto la viabilità tra le priorità strategiche dell’Amministrazione, consapevole che strade sicure, moderne ed efficienti significano anche sviluppo economico, tutela dell’ambiente, valorizzazione dei borghi e dei poli industriali. Con la campagna ‘Sulla Buona Strada’, portiamo avanti un messaggio chiaro: la sicurezza viene prima di tutto. E continueremo a lavorare in questa direzione fino all’ultimo giorno di mandato”.

Oltre alla viabilità, l’edilizia scolastica è l’altra grande competenza attribuita alla Provincia dopo la riforma Delrio. Su entrambi i fronti, l’Amministrazione ha garantito una gestione puntuale, trasparente e orientata ai bisogni reali dei territori.

Con i nostri uffici – conclude Di Stefanoabbiamo introdotto un modello virtuoso, fatto di ascolto, pianificazione e tempestività. Ringrazio il Settore Viabilità, il Settore Edilizia Scolastica e tutti i tecnici e dirigenti della Provincia per il grande lavoro svolto con competenza e dedizione. La Provincia c’è, e continua a dimostrarlo con i fatti”.

Un impegno concreto, quello dell’Amministrazione provinciale, che lascia una traccia visibile e tangibile nella vita quotidiana dei cittadini, attraverso opere che migliorano la sicurezza, la vivibilità e il futuro dell’intero territorio.

