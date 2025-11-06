VIABILITÀ PROVINCIALE: DAL 2023 AL 2026 INVESTIMENTI PER OLTRE 40 MILIONI DI EURO

IL PRESIDENTE LUCA DI STEFANO: “UNA RETE STRADALE MODERNA E SICURA È LA BASE DELLA CRESCITA DEI TERRITORI”.

Oltre 40 milioni di euro di investimenti in quattro anni per migliorare la viabilità provinciale. È questo il bilancio dell’Amministrazione guidata da Luca Di Stefano, che si avvia al 2026, ultimo anno del primo mandato da Presidente della Provincia di Frosinone, con una visione chiara e concreta: garantire sicurezza e qualità della circolazione a tutti i cittadini.

Dal 2023 ad oggi, gli interventi si sono susseguiti in maniera capillare su tutto il territorio provinciale, con azioni mirate di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza di ponti e viadotti, rifacimento del piano viabile, segnaletica e consolidamento delle infrastrutture.

Nel dettaglio:

2023 : oltre 13,5 milioni di euro investiti;

: oltre investiti; 2024 : quasi 8 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria e alla viabilità;

: quasi destinati alla manutenzione straordinaria e alla viabilità; 2025 : poco meno di 7 milioni di euro in corso di investimento per la sicurezza e la percorribilità della rete viaria;

: poco meno di in corso di investimento per la sicurezza e la percorribilità della rete viaria; 2026: previsione di spesa di circa 13 milioni e mezzo di euro, che saranno destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e al miglioramento della viabilità nelle aree interne.

Tutti gli interventi sono racchiusi nella più ampia strategia “Sulla Buona Strada”, fortemente voluta dal Presidente Di Stefano per affrontare in maniera strutturata e programmata le criticità della rete viaria provinciale.

“Fin dal mio insediamento – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano – ho posto la viabilità tra le priorità strategiche dell’Amministrazione, consapevole che strade sicure, moderne ed efficienti significano anche sviluppo economico, tutela dell’ambiente, valorizzazione dei borghi e dei poli industriali. Con la campagna ‘Sulla Buona Strada’, portiamo avanti un messaggio chiaro: la sicurezza viene prima di tutto. E continueremo a lavorare in questa direzione fino all’ultimo giorno di mandato”.

Oltre alla viabilità, l’edilizia scolastica è l’altra grande competenza attribuita alla Provincia dopo la riforma Delrio. Su entrambi i fronti, l’Amministrazione ha garantito una gestione puntuale, trasparente e orientata ai bisogni reali dei territori.

“Con i nostri uffici – conclude Di Stefano – abbiamo introdotto un modello virtuoso, fatto di ascolto, pianificazione e tempestività. Ringrazio il Settore Viabilità, il Settore Edilizia Scolastica e tutti i tecnici e dirigenti della Provincia per il grande lavoro svolto con competenza e dedizione. La Provincia c’è, e continua a dimostrarlo con i fatti”.

Un impegno concreto, quello dell’Amministrazione provinciale, che lascia una traccia visibile e tangibile nella vita quotidiana dei cittadini, attraverso opere che migliorano la sicurezza, la vivibilità e il futuro dell’intero territorio.