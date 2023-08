Viabilità parziale sulla SP 137 Roccasecca-Castrocielo, sopralluogo congiunto tra Comune di Roccasecca e Provincia

Il sindaco Sacco: “Ci hanno assicurato che i lavori per la riapertura totale della strada dovrebbero partire entro il mese di settembre”

La Provincia di Frosinone, presente il tecnico dell’ente di piazza Gramsci, il geometra Sebastiano De Cesaris, ha effettuato oggi il sopralluogo sulla Sp 137 Roccasecca-Castrocielo, in corrispondenza della frazione Castello, dove la circolazione è limitata a una sola carreggiata per un pericolo di caduta massi.

Il sopralluogo è frutto della richiesta specifica che il Comune di Roccasecca, attraverso il sindaco Giuseppe Sacco, ha rivolto al presidente Di Stefano.

“Insieme al responsabile del settore Lavori pubblici, l’architetto Simone – ha dichiarato il sindaco Sacco – siamo stati presenti al sopralluogo da noi stessi richiesto. Lo abbiamo fatto per sollecitare, di nuovo, la Provincia a intervenire per rimuovere la criticità che si trascina da troppi anni. La strada in questione è fondamentale per la viabilità, anche perché utilizzata dagli autobus, oltre che essere passaggio del percorso della via di San Benedetto. Sono diversi i disagi che questa limitazione della circolazione a una sola corsia sta determinando, soprattutto per gli automobilisti e per i pedoni”.

“Non solo – ha aggiunto il sindaco – la strada è anche la via più breve per chi dal casello autostradale di Pontecorvo volesse recarsi presso il Parco archeologico dei Conti D’Aquino e la Chiesa di San Tommaso. Ci sono delle ricorrenze importanti in questi anni, anche i collegamenti devono essere all’altezza degli eventi”.

Dalla Provincia hanno assicurato che i lavori per la riapertura completa della strada dovrebbero avviarsi entro il prossimo mese di settembre e concludersi in tempi brevi.

“Ce lo auguriamo vivamente – ha concluso il sindaco – in questi anni abbiamo sollecitato più volte questa problematica, speriamo sia la volta buona”.

