VIABILITA’ FOLCARA, FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA PROVINCIA DI FROSINONE E L’UNIVERSITA’ DI CASSINO

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, e il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, professor Marco Dell’Isola, hanno sottoscritto un protocollo di intesa fra le due istituzioni che rappresentano per garantire il miglioramento della sicurezza stradale all’utenza dei vari istituti scolastici ubicati in località Folcara, a Cassino.

L’accordo prevede, fra l’altro, l’utilizzo temporaneo della viabilità interna al Campus Universitario per agevolare l’arrivo della popolazione studentesca ai vari istituti, allo scopo di ridurre il traffico veicolare e agevolare al tempo stesso il trasporto pubblico locale.

“Ringrazio il Magnifico Rettore per essersi reso disponibile ad autorizzare, in via sperimentale, il traffico veicolare ai mezzi pubblici con allestimento di specifica segnaletica, al fine di agevolare lo spostamento degli studenti che frequentano gli istituti di istruzione secondaria: Itis biennio, Itis triennio e Liceo Scientifico”, ha dichiarato il Presidente Di Stefano, che ha aggiunto: “Una decisione improcrastinabile, visto che l’intenso traffico veicolare, pubblico e privato, stava creando notevoli disagi alla viabilità principale”.

Il protocollo è in corso di attuazione da parte degli uffici competenti.