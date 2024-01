Via libera alle assunzioni nel Comune di Frosinone. La Cisl Fp: «Risultato importante frutto di un lavoro sinergico»

Il Comune di Frosinone potrà procedere alle assunzioni. A stabilirlo è stata la Commissione Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) che ha dato il via libera alle procedure di assunzione in molti Comuni italiani tra cui, anche, quello di Frosinone.

«Il via libera della Commissione Cosfel alle assunzioni nel Comune di Frosinone rappresenta un passo in avanti importante e molto atteso che consentirà di risolvere le croniche difficoltà vissute nel corso degli ultimi anni – hanno affermato con soddisfazione il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile del Dipartimento Enti Locali Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Come organizzazione sindacale è da tempo che ci stiamo impegnando in un percorso condiviso per arrivare a rimpinguare la pianta organica del Comune risolvendo le molte difficoltà vissute nel corso del tempo. Un lavoro sinergico, portato avanti insieme con l’Assessore al Personale Adriano Piacentini e con tutta l’Amministrazione comunale di Frosinone, che ha permesso di centrare l’obiettivo. Con queste assunzioni sarà raggiunto un doppio risultato, da una parte un potenziamento della pianta organica con una maggiore e più equa ripartizione del lavoro. Infatti nel corso degli ultimi anni i lavoratori in servizio, sempre meno, sono stati costretti a carichi enormi pur di garantire il servizio. L’altro aspetto importante riguarda proprio il servizio all’utenza che potrà essere maggiormente efficientato. Con il via libera della Commissione si potrà procedere all’assunzione di nuovo personale come previsto dal piano programmatico. Nello specifico sono previste 23 nuove posizioni lavorative a tempo determinato e indeterminato. Questo permetterà non solo di andare a compensare i pensionamenti che sono previsti nel corso dell’anno ma anche di incrementare il numero dei dipendenti in forza al Comune. L’azione del sindacato, ovviamente, non si fermerà e continueremo a portare avanti ogni iniziativa utile al fine di garantire i giusti standard lavorativi per tutti i dipendenti»

COMUNICATO STAMPA