Via libera al piano di assunzioni presso il Comune di Frosinone, Cisl Fp: «Risultato raggiunto grazie all’intenso lavoro sindacale»

«Siamo particolarmente soddisfatti per il via libera della Cosfel alle nuove assunzioni presso il Comune di Frosinone – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Nel corso del tempo ci siamo battuti e abbiamo avviato un intenso confronto con l’amministrazione comunale di Frosinone al fine di sopperire alle croniche mancanze di personale. Risorse indispensabili per riuscire a fornire il giusto servizio alla collettività e per assicurare condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori. Con il via libera della Cosfel si potrà ora procedere con un primo ciclo di assunzioni che prevede 23 nuovi posti di lavoro tra figure a tempo determinato e a tempo indeterminato. Da parte nostra siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto, vigileremo affinché tutte le procedure vengano svolte nel più breve tempo possibile. Con questo primo piano di assunzioni si andranno a colmare le molte lacune presenti nella pianta organica del Comune che avevano generato forti problemi nello svolgimento dell’attività lavorativa. Il nostro auspicio, ovviamente, è che questo sia solo il primo piano di assunzioni e che nel prossimo futuro si riesca a procedere anche all’ingresso di nuove figure che potranno, così, far fronte alla carenza di personale registrata nel corso del tempo».

COMUNICATO STAMPA