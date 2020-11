Via Leuciana, Ciacciarelli (Lega): “Urge la messa in sicurezza da parte di Astral, troppi gli incidenti mortali”

“Troppi gli incidenti mortali, troppe le criticità su Via Leuciana, nei territori di Aquino, Castrocielo, Pontecorvo e Pico. Per questi motivi mi sono attivato per chiedere ad Astral la messa in sicurezza del tratto. Finalmente ho ricevuto rassicurazioni in tal senso, le mie continue richieste di messa in sicurezza di questa arteria stradale saranno prese in considerazione. Sono parzialmente soddisfatto di ciò, lo sarò in toto quando dalle parole si passerà ai fatti, e nelle prossime settimane vigilerò affinché ci sia un riscontro concreto. I cittadini sono stanchi di percorrere un tratto pericoloso, di vedere il sangue sulla strada, di perdere familiari, amici, persone care. È ora di agire, senza ulteriori indugi.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

