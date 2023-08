Via Benedicti guarda all’Europa Francesco Rabotti eletto all’unanimità presidente del prestigioso sodalizio

L’associazione Via Benedicti riunita in assemblea ha rinnovato il Consiglio Direttivo, che si è insediato ufficialmente lo scorso sabato 29 luglio. I nuovi membri del Consiglio Direttivo sono: Silvio Campoli, Cesare Pigliacelli, Pietro di Alessandri, Alessio Iannarilli, Maria Elena Catelli, Paola d’Arpino e Francesco Rabotti. Quest’ultimo è stato eletto presidente dell’associazione e ha raccolto il testimone dal notaio Carlo Fragomeni, animatore della prima ora del gruppo, che è stato nominato presidente onorario.L’associazione prosegue nell’obiettivo di fare ottenere ai luoghi della Via Benedicti lo status di Itinerario Culturale Europeo, assegnato dal Consiglio d’Europa alle reti di persone e luoghi legati tra loro grazie a una storia e a un patrimonio comune. È per questo motivo che l’associazione si impegnerà su più fronti: instaurare – e continuare laddove già avviato – il dialogo con le istituzioni e gli enti locali per ottenere il supporto necessario per garantire al progetto uno sviluppo educativo e turistico; comunicare al territorio il messaggio veicolato dalla cultura benedettina, nelle sue forme materiali e immateriali; promuovere iniziative culturali volte a sensibilizzare i nostri concittadini sull’importanza del patrimonio dei nostri luoghi che ognuno è chiamato a custodire e valorizzare.

comunicato stampa