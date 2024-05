Via alle proposte per Sport in Comune 2024. Domande entro il 2 giugno 2024

È stato pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte per “Sport in Comune 2024”.

Anche per la prossima estate l’Amministrazione Comunale intende realizzare la rassegna sportiva da tenersi nel centro cittadino (Piazza XIX Marzo, Piazza Saffi, Piazza Savoia, Largo Silvio Pellico, Largo Risorgimento e Corso della Repubblica) nei fine settimana di luglio, precisamente il 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28.

Gli interessati a proporre iniziative sportive, in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono presentare domanda utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso.

Le proposte dovranno pervenire in formato cartaceo, consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata A/R in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30, indirizzata al Comune di Cisterna di Latina, via Zanella 2, 04012 – Cisterna di Latina (LT), oppure in formato elettronico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it

L’istanza, completa degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 24,00 di domenica 2 giugno 2024.

Per qualunque informazione o chiarimento, è possibile rivolgersi al Servizio Cultura del Comune di Cisterna di Latina in via Zanella 2 il mercoledì dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30, mail: da.dicamillo@comune.cisterna.latina.it

L’avviso e la modulistica e documentazione a corredo sono disponibili sul sito internet: www.comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA