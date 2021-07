VIA AL “CISTERNA ESTATE 2021”

Prende ufficialmente il via questo fine settimana la tradizionale rassegna “Cisterna Estate 2021” organizzata dal Comune di Cisterna di Latina.

Come annunciato nella conferenza stampa on-line dal Commissario Straordinario, Enza Caporale, nonostante la particolarità del periodo, peraltro in continua mutazione, non si è voluto far mancare alla cittadinanza un momento di socialità nonché un segnale di apertura e di ripresa. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da una certa sobrietà, necessaria per l’osservanza delle norme antiCovid e di sicurezza in generale.

Il calendario stilato è frutto delle proposte giunte a seguito dell’emissione di un avviso pubblico rivolto alle associazioni o enti in forma individuale o associata.

La rassegna inizierà sotto il segno delle stelle, stasera alle 21, ospitando a Palazzo Caetani l’interessante percorso museale didattico dal titolo “Stelle ieri e oggi” organizzato dal Centro SetiLatina.

Sabato sera, alle 21:30, nella corte interna si terrà il concerto “Arie e duetti d’opera” dell’associazione LiberaMente. Il programma è vario e vedrà l’esecuzione di arie famose come “Casta diva” dalla Norma di Bellini e “Largo al factotum” (Figaro) di Rossini, ma saranno interpretate anche canzoni della tradizione napoletana. Si esibiranno i soprani Marzia Iuculano ed Emanuela Pagnanelli, il baritono Valerio Pagano, accompagnati al pianoforte dal M° Fabio Ludovisi. Ingresso libero su prenotazione al 3288389948.

Domenica 1° agosto, il Centro SetiLatina dalle 18 proporrà la mostra dal tema “Chi viveva prima di noi sulla Terra”, mentre alle 21.30, sempre a Palazzo Caetani, l’Associazione Mozart Italia proporrà il Concerto di Chitarra Solo del chitarrista e compositore Michele De Filippo.

Lunedì 2 agosto, alle 21, sarà la volta de “Le Swingeresse” con un divertente e coinvolgente repertorio anni ‘40/’50 swing e altri motivi moderni sempre improntati in stile swing. Il gruppo si avvale delle voci di Rossana Canta, Daniela Belleudi, Cinzia Zanellato e della pianista Francesca Bartoli con abiti ed acconciature in stile.

Martedì 3 agosto, alle 18:00 il Centro SetiLatina presenterà la mostra “Vita e morte delle galassie”, mentre alle 21:30 l’associazione Mozart Italia proporrà il Concerto Duo Chitarre di Paolo De Angelis e Lorenzo Federici.

Mercoledì 4 e Giovedì 5 agosto, alle ore 11, la libreria Anacleto presenterà “Artisti e lettori unitevi!”, un’iniziativa per bambini dai 4 ai 10 anni insieme con l’illustratrice Marina Rivera.

Alle 21:30 di Mercoledì l’appuntamento con la musica classica di Mozart Italia con il Concerto di Chitarra Solo e proiezioni di Marco Colonna.

Giovedì 5 agosto, alle 16:00 l’inaugurazione della mostra “Astronomia e informatica, il futuro” del Centro SetiLatina, mentre alle 19 si terrà “Una poesia per Giulia” lettura di poesie in memoria di Giulia Brignone e alle 21 lo spettacolo teatrale “Valigia di cartone” organizzate dall’associazione Pro Loco.

Le iniziative proseguiranno anche all’esterno di Palazzo Caetani, sul palco allestito in Piazza 19 Marzo, ospitando, tra l’altro la band degli Extereo (15 agosto) e il gruppo itinerante folk-rock romano Orchestraccia (16 agosto) formato da Marco Conidi cantautore/attore, Giorgio Caputo attore, Luca Angeletti attore, Guglielmo Poggi attore, Fabrizio Lo Cicero percussioni, Salvatore Romano chitarra, Gianfranco Mauto pianoforte/fisarmonica, Alessandro Vece violino, Alessio Guzzon tromba, Claudio Mosconi basso, Fabrizio Fratepietro batteria, Angelo Capozzi chitarra/ukulele.

Ingresso libero nel rispetto delle norme antiCovid.

