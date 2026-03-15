VI Incontro con i Magistrati: a Monte San Giovanni Campano il pubblico ascolta “Le Ragioni del NO”

Il 14 Marzo 2026 si è svolto a Monte San Giovanni Campano, nella suggestiva sala Cimello gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, il VI incontro con i Magistrati organizzato da Fare Verde Provincia di Frosinone APS per approfondire, con rigore e competenza, le motivazioni del “NO” al prossimo referendum costituzionale.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, come ormai accade per tutti gli eventi promossi dall’associazione. A intervenire sono stati tre magistrati di altissimo profilo:

Dott. Massimo Lisi , ormai ospite fisso degli incontri di Fare Verde,

, ormai ospite fisso degli incontri di Fare Verde, Dott. Antonio Falchi Delitala ,

, Dott.ssa Clelia Di Jeso, vera rivelazione della serata.

Le analisi dei magistrati Lisi e Falchi Delitala hanno offerto al pubblico un quadro chiaro e puntuale delle criticità giuridiche legate alla riforma costituzionale. A queste si sono aggiunte le brillanti spiegazioni tecniche della Dott.ssa Clelia Di Jeso, che con una vera e propria lectio magistralis ha saputo illustrare con precisione e profondità le numerose discrepanze presenti nel testo di riforma, mantenendo sempre un approccio rigoroso e imparziale, lontano dalla tifoseria politica che sta caratterizzando il dibattito pubblico nelle settimane che precedono il referendum.

La chiarezza espositiva, l’autorevolezza dei relatori e la capacità di rendere accessibili temi complessi hanno letteralmente catturato l’attenzione dei presenti. Al termine dell’incontro, molti cittadini hanno espresso il desiderio di poter partecipare ad altri appuntamenti con i magistrati, per comprendere meglio le questioni giuridiche che troppo spesso vengono semplificate o distorte nel dibattito politico e mediatico.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS ringrazia l’Amministrazione Comunale per la disponibilità e conferma il proprio impegno nel promuovere momenti di approfondimento civico e culturale, offrendo alla comunità strumenti concreti per una partecipazione consapevole alla vita democratica del Paese.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS