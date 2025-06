VI CONFERENZA EUROPEA DEL CROMOSOMA 18, MASELLI: «REGIONE LAZIO SEMPRE ATTENTA AL TEMA DELLA DISABILITÀ»

«Ho raccolto con grande piacere l’invito al Palazzo del Turismo e dell’Inclusione del Terminillo da parte di Sarah Russotti, Presidente di AGEMO18, sottolineando l’importanza del riconoscimento della figura del caregiver, disciplinata da più di un anno dalla Legge regionale numero 5 dell’aprile 2024».

Lo dichiara Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, intervenuto alla VI Conferenza Europea del Cromosoma 18 in corso a Rieti.

«Voglio ricordare anche il Piano Sociale per il triennio 2025-2027, approvato in Giunta nel dicembre 2024 e, all’unanimità, in Commissione sanità a maggio, che approderà nei prossimi giorni in Consiglio per l’approvazione finale. Un Piano Sociale molto innovativo, che punta principalmente sulla semplificazione, sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale. Due atti che dimostrano, ancora una volta, l’attenzione posta dalla Giunta Rocca sul mondo della disabilità», conclude Maselli.