VI Concorso “L’OLIO DELLA COLLINE DI CORI” e II Concorso “OLIO BIOLOGICO”: i vincitori

Si sono concluse la VI edizione del Concorso “L’OLIO DELLA COLLINE DI CORI” e la II edizione del Concorso “OLIO BIOLOGICO”, organizzati dall’Associazione CAPOL e dalla Proloco Cori, con il patrocinio del Comune di Cori, nell’ambito della III edizione del Natale 2019 – PACE TRA I POPOLI, manifestazione patrocinata e sostenuta dalla Regione Lazio – Le Feste delle Meraviglie – e dalla BCC di Roma – Agenzia di Cori.Sabato 4 Gennaio, presso la Chiesa di Sant’Oliva, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori scelti dalla Commissione di assaggio formata dagli assaggiatori professionisti del Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole di Latina, iscritti agli Elenchi Regionali/Nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini, previo esame organolettico dei campioni anonimi presentati – 36 in tutto, di cui 8 vergini.Questi i vincitori. Premio Extra vergine categoria “Azienda”: 1° classificato Società Agricola I Lori (Località Fontana del Prato); 2° classificato Azienda Agricola Molino 7cento (Contrada Sant’Angelo); 3° classificato Frantoio Appetito Luigi (Località Stazione Vecchia). Gran Menzioni: Cincinnato Cooperativa Agricola Srl (località diverse); Frantoio Cioeta Snc (Località Quarticciolo – Giulianello); Azienda Rossi Giuliano (Via del Cavone).Premio Extra vergine categoria “Produttore”: 1° classificato Cicinelli Isidoro (Località Casale/Vetrina); 2° classificato Lazzari Massimo (Località Quarticciolo – Giulianello); 3° classificato Mancini Assunta (Via Pezze di Ninfa). Gran Menzioni: De Cave Luigi (Colle San Pietro); Cioè Piero (Colle dell’Ara); D’Achille Laura (Località Stoza).Premio Aziende Biologiche: 1° Classificato Coriddi Giovanna (Contrada Sant’Angelo). Gran Menzione: Muraglia Flaminio (Contrada Le Cupe). Tutti i concorrenti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e prenderanno parte direttamente al XV Concorso Provinciale “L’Olio delle Colline, Paesaggi dell’Extravergine e buona pratica agricola dei Lepini, Ausoni e Aurunci”.Sono intervenuti: Mauro De Lillis (Sindaco Comune di Cori); Luigi Centauri (Presidente CAPOL); Tommaso Ducci (Presidente Proloco Cori); Simonetta Imperia (Assessore Agricoltura Comune Cori).

COMUNICATO STAMPA

