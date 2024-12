Vertenza Stellantis, raggiunto l’accordo per i lavoratori, Maura (FdI):” Siamo felici di esserci battuti con tutte le nostre forze”

Ci sono battaglie che vanno combattute con tutte le armi possibili, perché il bene da salvaguardare è la dignità dei lavoratori e con essa il benessere delle loro famiglie.

Oggi al “Mimit” una battaglia essenziale è stata vinta. È arrivata infatti l’attesa fumata bianca: revocati i licenziamenti di oltre cento lavoratori e auspicata marcia indietro di Stellantis, che ha accettato di prorogare per un anno gli appalti a Trasnova, Logitech e Tecnoservice.Il 2025 è garantito e attraverso un monitoraggio trimestrale si cercherà di trovare soluzioni proficue ai fini dell’occupazione.

Ad esprimere la propria soddisfazione per il felice esito dell’estenuante trattativa è Daniele Maura, consigliere regionale e vice capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Siamo felici di esserci battuti con tutte le nostre forze, mettendoci la faccia e difendendo con tenacia i lavoratori, scongiurando il rischio di un Natale amaro. Grazie al fattivo impegno del governo e al buonsenso, per fortuna manifestato da tutte le parti in causa, la vicenda Stellantis ha avuto un epilogo lieto e i lavoratori che erano stati licenziati potranno ritrovare il sorriso e trascorrere delle festività serene. Noi però non abbassiamo la guardia e siamo pronti a difendere ancora, con la forza della diplomazia e con ogni mezzo a nostra disposizione, i lavoratori e le loro famiglie. Ci auguriamo che questa sia solo la prima vittoria di un percorso più lungo e complesso, che dovrà restituire all’industria italiana il suo ruolo nel contesto europeo. Non lesineremo energie, perché il compito prioritario di un buon governo è garantire dignità e lavoro ai cittadini”.