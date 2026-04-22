Vertenza Stellantis, Battisti: “Riconoscimento nazionale, tavolo regionale e Consiglio straordinario per sostenere il territorio”

“Ieri, al Nazareno, nel corso della riunione dedicata alla vertenza Stellantis, ho portato tre proposte concrete per il nostro territorio. Prima di tutto, il riconoscimento della vertenza Stellantis come vertenza nazionale, una richiesta che avevo già avanzato alla Segretaria Elly Schlein in occasione della sua prima uscita a Cassino. È fondamentale che il Governo assuma un ruolo diretto in una crisi che ha ricadute occupazionali e industriali ben oltre i confini locali. Poi l’istituzione di un Tavolo regionale per orientare le risorse della Regione Lazio – come già fatto grazie ai miei emendamenti al bilancio regionale – e valutare, se necessario, una revisione delle leggi regionali 46 e 62 in funzione della crisi in corso. Infine, il rafforzamento del ruolo del Consorzio Industriale come punto di raccordo tra forze sindacali, politiche, istituzionali e imprenditoriali, per consolidare gli strumenti di supporto all’indotto”.

Così in una nota, la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti

“La partita Stellantis – prosegue – si gioca su più livelli. Cassino non può affrontarla da sola, e non lo farà. Per questo abbiamo chiesto anche la convocazione di un Consiglio regionale straordinario interamente dedicato alla vertenza, affinché tutte le istituzioni possano assumersi fino in fondo la responsabilità di un confronto serio e concreto. Ringrazio il Partito regionale e il Partito nazionale per l’attenzione dimostrata: è ormai chiaro che questa battaglia deve essere portata avanti a tutti i livelli e non può più essere limitata al solo ambito territoriale. Noi continueremo a fare la nostra parte al fianco dei lavoratori e del territorio”.