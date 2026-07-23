Vertenza Saxa Grestone, il sindaco Sacco: “Il 30 luglio saremo al Mimit per chiedere chiarezza su iter amministrativo e piano aziendale e tutelare i lavoratori”

Il Comune di Roccasecca parteciperà al tavolo di crisi sulla vertenza Saxa Grestone, convocato per il prossimo 30 luglio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Sacco, che conferma la presenza dell’amministrazione comunale per chiedere chiarezza sull’iter amministrativo e sul futuro dell’azienda.

“Il prossimo 30 luglio è stato convocato, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di crisi sulla vertenza Saxa Grestone. Il Comune di Roccasecca sarà presente e ribadirà la richiesta di chiarezza su tutto l’iter amministrativo che riguarda uno degli stabilimenti vitali per la nostra economia”, dichiara il primo cittadino.

Sacco sottolinea come il confronto al Mimit rappresenti la sede istituzionale nella quale avanzare la richiesta di un piano industriale in grado di garantire la tutela dell’occupazione e del patrimonio aziendale. “Il tavolo ministeriale è il luogo deputato per far valere le richieste di un piano aziendale che tuteli la forza lavoro e i beni in disponibilità. Occorre salvaguardare i lavoratori e la dignità di tante famiglie del nostro territorio”.

Nel suo intervento, il sindaco rinnova inoltre l’appello sia al Ministero sia al Tribunale di Frosinone affinché venga fatta rapidamente piena luce sulla procedura amministrativa in corso. “Ribadiamo con forza un appello sia al tavolo del Mimit che al Tribunale di Frosinone affinché si faccia presto e soprattutto si faccia chiarezza su tutta la procedura amministrativa, salvaguardando l’azienda da possibili ipotesi speculative e mettendo al centro unicamente l’interesse delle maestranze”.

Infine, Sacco assicura il costante impegno dell’amministrazione comunale nel seguire gli sviluppi della vicenda: “Come amministrazione comunale continueremo a vigilare su ogni passaggio, facendo sentire sempre la voce del territorio e l’importanza del capitale umano rappresentato dai lavoratori”.