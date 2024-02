Vertenza Reno De Medici/ Maura (FdI) :” la promessa fatta ai dipendenti e’ stata mantenuta”

In un periodo di forte crisi la promessa fatta ai dipendenti della Reno de Medici è stata mantenuta, la regione ha rilasciato l’autorizzazione AIA che permette all’azienda di riprendere il ciclo produttivo, recuperando i materiali di scarto rimettendoli in produzione. Dal tavolo di oggi abbiamo fatto un’ulteriore passo in avanti, per chiarire definitivamente la classificazione dei fanghi primari, la regione, l’azienda e le parti sociali in maniera congiunta chiederanno al ministero di interpretare la legge. Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto e l’azienda già da domani potrebbe riaprire, dopo l’intervento del ministero qualora servisse correzioni siamo a disposizione, la nostra priorità è salvare i posti di lavoro.

Correlati