Vertenza Frusinate, Ciacciarelli: “Governo e Regione garantiscano mobilità 2020”

“Un nuovo anno è appena iniziato, ma molte questioni del vecchio sono ancora in sospeso; mi riferisco al caso di Vertenza Frusinate, ed alla loro battaglia di dignità. Governo e Regione debbono garantire la mobilità 2020. Il lavoro, infatti, non può essere soltanto un mero spot elettorale, da agitare nelle nostra provincia, gravemente colpita dalla disoccupazione, ad ogni elezione. L’obiettivo da mettere in cassaforte per il nuovo anno è quello di garantire ai 1600 disoccupati riuniti sotto la sigla “Vertenza Frusinate”la mobilità in deroga anche per il 2020. Non ci sono rassicurazioni su questo da Regione e Governo che continuano a tenere 1600 lavoratori con il fiato sospeso, insieme alle loro famiglie. Per non parlare delle politiche attive sul lavoro, tanto sbandierate e mai partite. Basta chiacchiere! Auspico una presa di coscienza da parte del Governo e della Regione Lazio sul tema.”Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA