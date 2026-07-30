Verso l’VIII Centenario della morte di San Francesco: Vicalvi celebra la Festa del Perdono

La Parrocchia di Vicalvi, con il sostegno della Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo e la collaborazione di cittadini e associazioni del territorio, è lieta di annunciare le celebrazioni per la Festa del Perdono di Assisi, che si terranno nei giorni 1 e 2 agosto 2026 presso la Chiesa di San Francesco a Vicalvi.

In un cammino di avvicinamento che prepara la comunità al grande traguardo dell’VIII centenario della morte di San Francesco (1226-2026), queste due giornate si propongono come uno spazio privilegiato di spiritualità, musica, riflessione e impegno concreto per la pace e la custodia del creato.

Il fulcro dell’evento è il valore universale del perdono francescano: un atto di riconciliazione che, lontano dall’essere una semplice consuetudine, si fa “via maestra” per superare le divisioni del presente. Attraverso momenti di catechesi, la Marcia della Pace nel bosco e la condivisione della mensa francescana, i fedeli sono invitati a riscoprire la bellezza della fratellanza e della sobrietà.

La cultura e l’arte faranno da cornice a questo percorso spirituale. Sabato 1 agosto, alle ore 21:30, il Prof. Lucio Meglio terrà il convegno “Il miracolo di Vicalvi nell’arte francescana. Memoria e iconografia nell’VIII centenario della morte del Santo”. Gli interventi saranno intervallati dai canti di Nicole Riggi, accompagnata da Natale Facchini, che culmineranno in un suggestivo concerto finale.

La giornata sarà allietata dalla presenza di Dom. Luca Fallica, Abate di Montecassino.

Domenica 2 agosto, la riflessione lascerà spazio alla celebrazione festosa con l’omaggio al “Rondò Veneziano” curato da Provincia Creativa. La giornata si concluderà con la solenne Processione accompagnata dalla banda “Eugenio Toto” di Campoli Appennino e il suggestivo Rito dell’Incenso, dove i desideri e le speranze della comunità, affidati alla scrittura, saranno elevati al Signore in una preghiera corale.

Seguirà un momento conviviale comunitario accompagnato dal gruppo bandistico “Eugenio Toto.

“Questa festa non è solo memoria del passato, ma un impegno verso il futuro” – dichiarano gli organizzatori. “In un momento storico che richiede gesti autentici di riconciliazione, Vicalvi si apre all’accoglienza, invitando tutti a riscoprire, nel silenzio della preghiera e nella gioia della condivisione, il messaggio di pace di Francesco d’Assisi.”

Durante i giorni della Festa, sarà possibile lasciare un contributo volontario presso lo spazio dedicato davanti alla Chiesa di San Francesco, a sostegno delle attività parrocchiali.

La cittadinanza è vivamente invitata a partecipare a questo cammino di fede e bellezza. Il programma dettagliato è disponibile nella locandina allegata al presente comunicato.

