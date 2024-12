Verso il Giubileo, parte dalla Camera di Commercio il percorso condiviso per rendere protagonista l’area vasta Frosinone Latina

Presentata l ’ App ufficiale “ Iubilaeum 2025” . Il Presidente Acampora annuncia che l ’ ente camerale è pronto a fare la sua parte

La Camera di Commercio protagonista del cammino verso il Giubileo al fianco delle imprese e dei territori. Con una due giorni tra Latina e Frosinone si è dato il via ad un percorso condiviso per vincere la sfida in vista dell’anno giubilare. L’ente camerale ha chiamato a raccolta amministratori locali, imprenditori, associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti dei “Cammini” come la Via Benedicti, albergatori, Pro Loco e guide turistiche.

Nel corso degli appuntamenti è stata presentata in anteprima anche l’App dedicata al Giubileo “Iubilaeum 2025”. Il Presidente dell’ente camerale ha, inoltre, annunciato che la Camera di Commercio è pronta a dare il suo contributo per consentire alle imprese del territorio di essere presenti sull’App.

A fare gli onori di casa proprio il Presidente Giovanni Acampora che, nel ringraziare tutti gli intervenuti per la grande partecipazione, ha esordito: “Abbiamo dato vita ad un percorso di ascolto di assoluta importanza. Abbiamo chiamato tutti i principali attori del territorio a raccolta, perchè dobbiamo essere preparati per mettere a terra una programmazione per il Giubileo che vogliamo nasca dal basso, facendo rete e lavorando in sinergia. Le previsioni dei flussi di pellegrini sono enormi e dovremo essere pronti ad intercettarli con un’azione che deve puntare sulla massima condivisione e su un approccio partecipato per stabilire insieme come preparare i nostri territori per fornire una risposta che deve essere strutturale e degna del patrimonio storico, culturale e spirituale di assoluta importanza che abbiamo. Come Camera di Commercio abbiamo colto l’importanza di mettere in campo iniziative per valorizzare le innumerevoli eccellenze che abbiamo a disposizione, che vanno messe a sistema, creando dei circuiti di attrazione e puntando su un turismo che rispetti l’identità dei nostri luoghi. Per questo metteremo in bilancio risorse per sostenere le esigenze delle imprese in un’ottica di approccio aperto e partecipato. In questi due appuntamenti abbiamo raccolto le istanze di tutti. Ora siamo pronti a lavorare sulle risposte con un’alleanza forte tra operatori privati, istituzioni e comunità. Insieme, perché i nostri territori hanno tutte le carte in regola per diventare mete privilegiate dai pellegrini del Giubileo”.

Il Membro di Giunta camerale Guido D’Amico, Delegato al progetto, ha evidenziato: “La Camera di Commercio è pronta ad essere protagonista, insieme a tutti voi, dell’evento giubilare che non si deve vedere solo come un evento di fede o turismo ma a 360 gradi. L’ente camerale è sceso in campo concretamente per permettere all’area vasta di Frosinone Latina di fare sistema perché i numeri previsti sono importanti. Cominciamo da queste due anteprime di presentazione di un percorso condiviso che partirà dalle proposte di tutti voi che siete qui. L’anteprima dell’App presentata è un’altra occasione da intercettare per promuovere il territorio. Ci adopereremo per metterla a disposizione del sistema territoriale attraverso un’azione integrata”.

Per la Comunità di Diritto Pontificio “Nuovi Orizzonti” è intervenuto Don Davide Banzato: “Centrale questo appuntamento che si propone come un’occasione per non dare per scontato cosa sia il Giubileo. Anche la Diocesi lo approfondirà per ricordare il Giubileo nella sua essenza di esperienza di giustizia e riscatto. Non è solo spiritualità ma la possibilità di permettere alle persone di ripartire, di avere una seconda occasione. Ecco, allo stesso modo deve essere una seconda occasione anche per il territorio. Inneschiamo dei processi di cambiamento postivi, come stiamo facendo qui oggi: in cammino insieme. Pellegrini di speranza è il tema giubilare e il vero obiettivo dovrà essere quello di ritrovare la fiducia cooperando. Solidarietà, responsabilità ma anche creatività. È su questo che dobbiamo puntare”.

Ad illustrare l’App e le sue funzionalità Ginevra Federica Pantani, Digital Marketing Specialist e Docente Università Luiss. “Opportunità e sfide del Giubileo 2025”, i cui lavori sono stati coordinati da Gianni Todini – Direttore Agenzia di stampa nazionale “Askanews“, è stata un’occasione di confronto e programmazione in vista dell’Anno Santo 2025.

Sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e i Sindaci delle province di Frosinone e Latina; il Commissario del Consorzio Unico del Lazio, Raffaele Trequattrini; il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini; il Consigliere provinciale, Luigi Vacana; il Presidente di Federlazio, Domenico Beccidelli; il Vice Presidente della CCIAA, Luciano Cianfrocca; il Componente di Giunta e Presidente CNA Frosinone, Loreto Pantano; il Segretario Regionale UGL Lazio, Armando Valiani e tutti i principali stakeholder delle province di Frosinone e Latina, insieme ai rappresentanti camerali, per portare le loro istanze e le loro idee. Implementare l’offerta turistica e culturale, sostenere l’imprenditoria locale, favorire sinergie tra pubblico e privato. Questi gli obiettivi da centrare insieme.