Veroli – Violenta rissa nella notte a Case Campoli, Casamari

VEROLI – Momenti di tensione la scorsa notte, intorno alle ore 2, in località Case Campoli, nella frazione Casamari di Veroli, dove una violenta rissa ha visto coinvolti circa quindici giovani. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe dato vita a una colluttazione di vaste proporzioni, le cui cause restano al momento da chiarire.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni residenti, svegliati dalle urla e dal trambusto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione. All’arrivo delle pattuglie, molti dei presenti si sono rapidamente allontanati, mentre alcune persone sono rimaste sul posto, alcune delle quali hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alle motivazioni che avrebbero scatenato la rissa. Al vaglio anche le testimonianze di chi ha assistito alla scena e l’eventuale utilizzo di sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

