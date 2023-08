Veroli – Viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre: arrestato

Un 49enne originario di Veroli e residente nella capitale nel corso degli ultimi anni ha maltrattato i propri familiari a tal punto da far adottare un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria del divieto di avvicinamento alla persona offesa; lo stesso, incurante del provvedimento, si reca presso l’abitazione della propria madre e la minaccia, anche di morte. Fortunatamente con la donna in casa c’è un altro figlio, minorenne, che, spaventato dell’accaduto, chiama i Carabinieri. Solo grazie al coraggio del ragazzo si è riusciti ad evitare il peggio. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, prontamente intervenuti, riescono ad immobilizzare il soggetto e a trarlo in arresto. A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata di ieri, il Giudice, convalidava l’arresto.È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza. (comunicato stampa)

