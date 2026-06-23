Veroli, viola il Daspo Willy: scatta la denuncia

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, finalizzati a garantire la sicurezza pubblica e il pacifico svolgimento della movida nei centri storici, i Carabinieri della Stazione di Veroli hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone un 27enne residente a Boville Ernica, già noto alle forze dell’ordine.L’operazione è il frutto dell’attento monitoraggio delle aree urbane maggiormente frequentate dai giovani. Durante la decorsa notte, i militari della locale Stazione, nel corso di un mirato servizio perlustrativo, hanno intercettato il giovane all’interno di due noti bar del centro, intento a consumare bevande alcoliche.L’occhio attento dei Carabinieri e la profonda conoscenza dei soggetti di interesse operativo presenti sul territorio hanno permesso di accertare l’immediata violazione in atto: il 27enne, infatti, risultava sottoposto alla misura di prevenzione del D.A.Spo. Urbano (il cosiddetto “Daspo Willy”), emesso dalla Questura di Frosinone lo scorso 30 marzo 2026. Tale provvedimento gli vietava tassativamente di accedere o stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici del comune di Veroli nella fascia oraria compresa tra le 15:00 e le 06:00. L’uomo, colto in flagrante violazione della misura di prevenzione (art. 13-bis c. 6 del D.Lgs. 14/2017), è stato sanzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.L’episodio testimonia la costante e capillare presenza sul territorio dell’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nel prevenire fenomeni di degrado urbano, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali e degli esercenti.