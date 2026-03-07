Veroli, Vigili del fuoco di Frosinone recuperano un cane finito in un burrone di una cava

A seguito di chiamata NUE nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Frosinone si sono recati in località Bagnara, comune di Veroli, per il recupero di un cane scappato al suo padrone.

L’animale era finito in un burrone di una cava con pareti molto ripide profondo oltre 100 metri.

Le operazioni di recupero hanno richiesto anche l’impiego di personale specializzato che opera con tecniche Speleo Alpino-Fluviali (SAF). Il cane seppur spaventato è in buone condizioni di salute ed è stato affidato al suo padrone.

Le operazioni si sono concluse intorno le 18.00.

