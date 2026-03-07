Veroli, Vigili del fuoco di Frosinone recuperano un cane finito in un burrone di una cava

admin
Screenshot_2026-03-07-20-18-44-778_org.telegram.messenger-edit
Share on Tumblr

A seguito di chiamata NUE  nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Frosinone si sono recati in località Bagnara, comune di Veroli, per il recupero di un cane scappato al suo padrone.
IMG_20260307_201838_641L’animale  era  finito in un burrone di una cava con pareti molto ripide profondo oltre 100 metri.
Le operazioni di recupero hanno richiesto anche l’impiego di  personale specializzato che opera con tecniche Speleo Alpino-Fluviali (SAF).  Il cane seppur spaventato è in buone condizioni di salute ed è  stato affidato al suo padrone.
Le operazioni si sono concluse intorno le 18.00.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *