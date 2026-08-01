Veroli, via libera al regolamento sulle antenne: approvati PEF 2026 e TARI senza aumenti

VEROLI – Il Consiglio comunale di Veroli ha approvato due provvedimenti ritenuti strategici per la gestione del territorio e dei servizi pubblici: il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026 relativo al servizio rifiuti e il nuovo Regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione.

A darne notizia è stato il sindaco Germano Caperna, che ha illustrato i risultati dell’ultima seduta consiliare parlando di un percorso improntato a “programmazione, equilibrio e strumenti concreti per il governo della città”.

L’approvazione del PEF 2026 consentirà di mantenere invariate le tariffe TARI, evitando aumenti a carico delle famiglie e delle attività economiche anche per il prossimo anno.

Via libera anche al nuovo regolamento dedicato agli impianti di telecomunicazione. Il documento introduce criteri per disciplinare la localizzazione delle antenne sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire uno sviluppo ordinato delle infrastrutture, nel rispetto delle normative vigenti, della tutela ambientale e dell’interesse pubblico.

L’Amministrazione comunale sottolinea come i due provvedimenti rappresentino strumenti fondamentali per assicurare una gestione più efficace dei servizi e una pianificazione equilibrata dello sviluppo urbano, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità della vita dei cittadini.