Veroli, vendono online una Vespa Piaggio mai consegnata: due denunce

Ieri, in Veroli, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info – investigativa intrapresa a seguito di una denuncia sporta da una donna 26enne del luogo, deferiva in stato di libertà , alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Frosinone due donne residenti nella provincia di Napoli, una 63enne ed una 36enne (entrambe già gravate da vicende penali per reati contro il patrimonio) poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di “truffa”. Nello specifico, le attività investigative permettevano di accertare che le due donne, utilizzando la piattaforma “marketplace” del social network “facebook” dedita alla pubblicazione di annunci per la vendita e gli acquisti online, fornivano alla denunciante oltre che un nominativo fittizio, le coordinate di carte “paypal” a loro effettivamente intestate, su cui la vittima effettuava due versamenti, uno di Euro 500 e l’altro di Euro 630 quale pagamento per l’acquisto di una “vespa piaggio cc 50”, che non veniva mai consegnata.

