Veroli, Valerio Scaccia muore a 47 anni durante una corsa in go-kart per un malore improvviso

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia. Valerio Scaccia, 47 anni di Veroli, è morto improvvisamente mentre si trovava a Roma con alcuni amici per trascorrere qualche ora di divertimento su una pista di go-kart. L’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida del mezzo e si è accasciato davanti agli occhi increduli dei presenti.

L’allarme è scattato immediatamente, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il cuore di Valerio ha cessato di battere prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118. I sanitari, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, senza alcun segnale premonitore. Valerio Scaccia non aveva manifestato problemi evidenti e nulla lasciava presagire un epilogo tanto drammatico.

La notizia si è diffusa rapidamente a Veroli, suscitando profondo dolore e incredulità. Valerio era molto conosciuto e stimato in città e viveva in contrada Gli Angeli. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato sgomenta l’intera comunità, che si è stretta attorno alla famiglia in queste ore di grande sofferenza.

La salma si trova attualmente presso l’ospedale Tor Vergata di Roma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, prima di essere riconsegnata ai familiari per l’ultimo saluto. Una morte improvvisa e inattesa che ha colpito nel profondo amici, parenti e tutti coloro che conoscevano Valerio.

