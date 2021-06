Veroli, va a lavorare e non torna più a casa: trovato morto in un terreno a Castelmassimo

Era uscito di casa per andare a lavorare e non è più tornato nella sua abitazione. I familiari hanno dato l’allarme, l’uomo Egidio Magnante residente nella zona Crocifisso a Veroli, è stato trovato privo di vita ieri sera poco dopo le 22 in un terreno a Castelmassimo vicino al mezzo agricolo. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco, purtroppo l’uomo era deceduto, inutile ogni soccorso.

Foto archivio

Correlati