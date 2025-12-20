Veroli, ultimo Consiglio comunale del 2025, 18 dicembre: programmazione, opere pubbliche e solidità finanziaria

Si è svolto giovedi l’ultimo Consiglio comunale del 2025 per l’assise verolana, chiamata all’esame e alla discussione di dieci punti all’ordine del giorno, incentrati su programmazione, sviluppo del territorio e gestione finanziaria dell’Ente. Nel corso dei lavori, l’Assessore ai Lavori Pubblici Augusto Simonelli ha illustrato la proposta di adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2026, delineando gli interventi strategici previsti per lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione del territorio comunale. Tra questi, 3 aree di azione: la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sull’intero territorio del Comune di Veroli, la ristrutturazione e l’efficientamento del Palazzo municipale e la rigenerazione urbana del Centro storico, poi la ristrutturazione degli uffici di Palazzo Morganti; per questi ultimi due blocchi di interventi è stato richiesto finanziamento alla Regione Lazio. Sul fronte economico-finanziario, l’Assessore al Bilancio Elena Di Nicuolo, in fase di introduzione del bilancio di previsione, ha evidenziato come questo confermi una gestione attenta, equilibrata e orientata alla programmazione, attestando la solidità dei conti e la capacità dell’Ente di sostenere gli investimenti previsti nel rispetto degli equilibri finanziari e degli obblighi normativi in termini di accantonamenti. Con il punto 10 all’ordine del giorno, il Consiglio comunale ha esaminato la proposta relativa all’acquisto di alcuni terreni, intervento funzionale alla realizzazione del collegamento dal Multipiano alla curva detta del Muro nuovo. L’opera prevede la creazione di una nuova arteria stradale finalizzata al miglioramento della viabilità urbana e accessibilità al Centro storico e interesserà anche aree di proprietà privata, per le quali sono già pervenute le manifestazioni di interesse da parte dei proprietari coinvolti. Il progetto risulta approvato ed è ora in fase di acquisizione dei pareri necessari per giungere alla cantierizzazione dell’opera. Un Consiglio comunale che chiude l’anno confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale verso una crescita ordinata, sostenibile e attenta alle esigenze della comunità verolana.

