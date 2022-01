Veroli, truffa: in due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Veroli, al termine di attività info-investigativa intrapresa a seguito di una denuncia presentata a settembre dello scorso anno da un 57enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà per “truffa in concorso” un 51enne e 37enne, entrambi della provincia di Reggio Calabria, già censiti per reati contro il patrimonio e la persona.I due tramite un sito di vendite online, hanno richiesto al denunciante, quale corrispettivo per un trattore agricolo mai ricevuto, la somma complessiva di euro 1500, accreditata su due carte di credito postepay risultate a loro intestate.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

