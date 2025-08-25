Veroli, traffico paralizzato: l’appello di Iaboni per lo svincolo del Giglio

Veroli – Traffico paralizzato e disagi continui a causa dello svincolo del Giglio, sulla superstrada. I residenti e gli automobilisti da anni segnalano criticità e chiedono interventi concreti per la messa in sicurezza dell’incrocio, sempre più problematico soprattutto per i mezzi pesanti.

Mezzi pesanti e automobilisti in difficoltà

Secondo l’ex consigliere comunale Vincenzo Iaboni tornato recentemente sulla questione dopo il caos delle scorse settimane, lo svincolo rappresenta “un incubo” per la circolazione. In particolare, i mezzi pesanti spesso rimangono bloccati, costretti a manovre complesse per riuscire a svoltare, mentre le auto fanno lunghe code che arrivano fino al ponte.

L’emergenza dell’incendio a Monte Nero

Il problema si è accentuato nelle scorse settimane, quando la momentanea chiusura della superstrada a causa dell’incendio in località Monte Nero ha costretto a deviare il traffico sull’incrocio del Giglio. La strettezza dell’incrocio non permette ai mezzi pesanti di muoversi con facilità, creando ulteriori file e rallentamenti.

Appelli continui per soluzioni concrete

Iaboni e molti cittadini continuano a chiedere interventi strutturali per rendere sicuro lo svincolo e fluidificare la circolazione. Le criticità si registrano lungo tutta la direttrice: dal Giglio verso Frosinone, da Frosinone verso il Giglio e all’ingresso della superstrada, dove pullman e camion sono costretti a manovre improvvisate per proseguire il viaggio.