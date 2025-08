Veroli, sul sito del Comune le foto dei cani adottabili: sconti sulla Tari per chi accoglie un randagio

VEROLI – Una casa per ogni cane e un incentivo per i cittadini: è questo il duplice obiettivo del progetto “Fammi Felice a Casa Tua”, la campagna di adozione promossa dal Comune di Veroli per contrastare il fenomeno del randagismo e incentivare l’accoglienza degli animali nei nuclei familiari del territorio.Sul sito istituzionale del Comune sono ora disponibili le foto e le schede informative di tutti i cani adottabili, ospitati presso i canili convenzionati. Si tratta di una misura concreta che punta non solo a favorire la trasparenza e la conoscenza degli animali, ma anche a velocizzare il processo di adozione, rendendolo più accessibile e consapevole.Ma c’è di più. A chi deciderà di adottare uno di questi cani, l’Amministrazione garantirà agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (Tari): un rimborso pari al 10% dell’imposta per il primo cane adottato, e un’ulteriore riduzione del 50% per chi accoglierà un secondo animale.L’iniziativa, già avviata nei mesi scorsi, si inserisce in un piano più ampio di contenimento dei costi legati al mantenimento dei cani nei canili e di promozione di una cultura dell’adozione responsabile. L’istruttoria sarà curata dalla Polizia Locale, che verificherà le condizioni previste e provvederà all’erogazione del contributo entro il 15 dicembre.Per partecipare, gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito ufficiale del Comune, allegando la documentazione prevista. Un’iniziativa che coniuga attenzione per il benessere animale e sostegno alle famiglie, in una visione civica sempre più attenta e solidale.

foto archivio