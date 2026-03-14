Veroli – Studenti e centro diurno insieme per “Una Pasqua che crea inclusione”

Una giornata di incontro tra generazioni, solidarietà e partecipazione si è svolta ieri al Centro Diurno di Veroli, dove si sono intrecciati due momenti importanti per la comunità: l’incontro con gli studenti dell’Istituto Sulpicio che hanno aderito alla campagna solidale “Una Pasqua che crea inclusione” e l’inaugurazione dei nuovi locali del centro presso l’ex Convento dei Cappuccini.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi 3S, 3T e 4T del Liceo delle Scienze Umane, che hanno ricevuto direttamente dagli ospiti del centro le uova di Pasqua della Bottega Equa, accompagnate da una sorpresa realizzata a mano dalle persone con disabilità che frequentano il Centro Diurno di Veroli e il Centro Diurno “Il Girasole” di Falvaterra, servizi gestiti dalla Cooperativa Sociale Diaconia.

La campagna su Veroli è stata curata dall’operatrice Luana Fiorini e ha coinvolto oltre 150 tra studenti e insegnanti, che hanno scelto di acquistare le uova solidali sostenendo così le attività dei centri diurni e promuovendo una concreta esperienza di inclusione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) del Liceo Sulpicio e vede alcuni studenti impegnati anche nel pomeriggio in attività di supporto e animazione presso il centro diurno. Gli studenti sono stati accompagnati dalle insegnanti Paola Mignardi e Cristina Rossi.

-Abbiamo raggiunto un risultato importante, frutto della sensibilità della comunità di Veroli verso le nostre attività – spiega Mauro Zaccardi, coordinatore del Centro Diurno – Ringraziamo gli studenti e le studentesse e le tante famiglie che hanno voluto esserci accanto con l’acquisto delle uova, diffondendo un bellissimo messaggio di inclusione per il periodo pasquale. –

Alla mattinata hanno preso parte anche gli ospiti del Centro Anziani “Beata Maria Fortunata Viti”, che ha sede nello stesso complesso.

La giornata è stata inoltre l’occasione per inaugurare una nuova area del Centro Diurno, con spazi aggiuntivi accanto al centro per anziani, pensati per ampliare le attività e favorire momenti di socialità. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco di Veroli, Germano Caperna, alla presenza dell’assessora alle politiche sociali Assunta Parente.

–Siamo felici che il Comune abbia messo a disposizione nuovi spazi per il Centro Diurno, a dimostrazione della sua importanza per il territorio» – dichiara Andrea Orefice, responsabile dell’area socio-assistenziale della cooperativa Diaconia – Nuovi locali che ci permetteranno di migliorare i servizi offerti alle famiglie tramite il Distretto Sociale B, anche in stretta collaborazione con il vicino centro anziani-.