Veroli, stretta su decoro e sicurezza: tre ordinanze per tutelare città e ambiente

VEROLI – L’amministrazione comunale di Veroli scende in campo con una serie di provvedimenti mirati a garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e tutela del patrimonio ambientale. Sono infatti tre le ordinanze adottate dal Comune per affrontare alcune criticità tipiche della stagione estiva e preservare la vivibilità del territorio.

Tra le misure introdotte figurano il divieto di utilizzo improprio dell’acqua potabile durante il periodo estivo, l’obbligo di taglio e manutenzione di siepi e rami che si affacciano sulle strade pubbliche e una serie di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, in vista dei mesi caratterizzati da alte temperature e scarsità di precipitazioni.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di prevenire situazioni di pericolo per cittadini e automobilisti, tutelando al tempo stesso le risorse naturali e l’ambiente. Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza della circolazione stradale e alla riduzione del rischio incendi, fenomeno che ogni estate rappresenta una minaccia concreta per il territorio.

Dal Comune arriva inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, dei proprietari di terreni e delle attività presenti sul territorio. Il rispetto delle ordinanze viene considerato un elemento fondamentale per contribuire alla salvaguardia del patrimonio ambientale e alla sicurezza collettiva.

L’amministrazione guidata dal sindaco Simone Cretaro invita quindi la popolazione a osservare con attenzione le disposizioni emanate, sottolineando come la partecipazione attiva della comunità sia determinante per mantenere Veroli più sicura, ordinata e sostenibile