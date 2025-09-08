Veroli, strade dissestate: l’appello degli automobilisti per via Carpinette e contrada Casino Novelli

A Veroli torna al centro dell’attenzione la questione della viabilità locale. Gli automobilisti lanciano un nuovo appello per chiedere interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza su alcuni tratti comunali particolarmente critici.

Nel mirino, soprattutto, via Carpinette, la strada di collegamento tra le località Vittoria-Casino Spani e Casino Novelli. Le recenti precipitazioni hanno aggravato le condizioni del manto stradale già dissestato, rendendo la circolazione difficoltosa e pericolosa. Con l’arrivo dell’autunno e l’intensificarsi delle piogge, cresce la preoccupazione degli utenti: nei giorni di maltempo, infatti, il tratto diventa quasi impraticabile.

Problemi analoghi vengono segnalati anche lungo la contrada Casino-Novelli, una scorciatoia molto utilizzata per raggiungere il centro storico di Veroli e la struttura sanitaria della Città Bianca. Gli avvallamenti e le buche presenti sulla carreggiata costringono gli automobilisti a manovre rischiose, con inevitabili disagi e possibili pericoli per la sicurezza stradale.

“Basta percorrere pochi metri per rendersi conto che la strada necessita di un intervento immediato – sottolineano i residenti –. Non si tratta di una via principale, ma è utilizzata quotidianamente da numerosi cittadini anche per la vicinanza allo svincolo della superstrada”.

Gli automobilisti chiedono dunque un asfaltamento risolutivo e un piano di manutenzione ordinaria che eviti il ripetersi di simili situazioni di emergenza. La speranza è che gli enti preposti intervengano in tempi brevi per restituire sicurezza e decoro a una viabilità che resta strategica per il territorio.

