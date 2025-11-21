Veroli – Seminario “Il sistema di Protezione Civile e i rischi del nostro territorio”

Sabato, alle ore 15:30, presso la Sala Trulli, si terrà il seminario “Il sistema di Protezione Civile e i rischi del nostro territorio – Il Comune di Veroli”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone in collaborazione con il Comune di Veroli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire le principali tematiche legate ai rischi che interessano il territorio comunale e di illustrare il funzionamento del sistema di Protezione Civile, con particolare attenzione alle attività di prevenzione, gestione delle emergenze e volontariato. L’organizzazione del seminario è il risultato del lavoro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, SPECIE della Commissione Protezione Civile, presieduta dall’Ing. Sandro Nardelli, con il contributo degli altri membri della Commissione e del Consigliere delegato dell’Ordine, Ing. Patrizia Cicini. L’appuntamento rientra nel programma di attività informative e formative che il Comune di Veroli promuove per accrescere la consapevolezza della popolazione sui rischi presenti nel territorio e sull’importanza delle buone pratiche di protezione civile. Durante il seminario verranno approfonditi i principali scenari di rischio che interessano il territorio – sismico, idrogeologico, incendi – con un focus dedicato al ruolo del Gruppo Comunale di Protezione Civile, parte essenziale del sistema locale di prevenzione e intervento. Un appuntamento che intende coinvolgere istituzioni, tecnici, volontari e cittadini in un percorso condiviso di conoscenza e responsabilità, affinché la sicurezza del territorio diventi un impegno comune e partecipato.

Correlati