Veroli, seduta straordinaria del Consiglio Comunale 27 novembre 2025

Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Veroli , 27 novembre 2025. Il Consiglio Comunale di Veroli è stato convocato a firma della Presidente del Consiglio Alessandra Cretaro, in seduta straordinaria per giovedì 27 novembre 2025 alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare. La seduta si aprirà con l’approvazione dei verbali della precedente assemblea. Successivamente, il Consiglio affronterà alcuni punti centrali per la programmazione amministrativa, tra cui la revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027. Passaggi necessari a fronte delle nuove risorse e finanziamenti intercettati dall’Ente. L’assise procederà poi alla valutazione dell’acquisizione di due terreni, operazione propedeutica a futuri interventi che miglioreranno la viabilità per l’area del cimitero comunale. A seguire, sarà esaminato il piano di utilizzazione aziendale con il relativo schema di convenzione, predisposto secondo la normativa regionale vigente. In conclusione, il Consiglio discuterà la proposta di costituzione della gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Veroli e il Comune di Piglio. La cittadinanza è invitata a seguire i lavori dell’assemblea.

Correlati