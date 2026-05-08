Veroli, Scuola Valente e Porta Romana: Papetti chiede sicurezza e un vero Piano della Mobilità per i nuovi parcheggi

VEROLI – “Realizzare nuovi parcheggi non significa semplicemente creare spazi asfaltati, ma ridisegnare il modo in cui i cittadini vivono e si muovono nella nostra città. Per questo, riguardo ai progetti in alcune aree quali quella nei pressi della scuola ‘Valente’, è necessario che vi sia da parte dell’Amministrazione Caperna più concretezza strategica e meno annunci”. A dichiararlo è Cristiano Papetti, consigliere comunale di minoranza (Fratelli d’Italia).

“Il rischio concreto – spiega Papetti – è che queste opere, sebbene necessarie sulla carta, si trasformino in ‘cattedrali nel deserto’ o, peggio, in parcheggi sottoutilizzati perché scollegati da un reale Piano della Mobilità.

Anche la zona di Porta Romana, porta d’accesso principale al nostro borgo necessita prontamente di un sistema di collegamento pedonale sicuro, illuminato e decoroso che incentivi davvero i turisti e i residenti a lasciare l’auto per addentrarsi nel centro storico.”

Il consigliere di opposizione pone ancora l’accento sulla criticità legata alla scuola “Valente”: “Un parcheggio nei pressi del plesso scolastico ha senso solo se integrato in un piano di sicurezza stradale per i nostri ragazzi.

A tal proposito necessario prevedere percorsi protetti; un’opera che deve necessariamente essere accompagnata da una revisione della viabilità negli orari di punta, per evitare che il traffico si sposti semplicemente di pochi metri senza risolvere l’ingorgo cronico.”

Papetti solleva inoltre tre questioni fondamentali che la cittadinanza attende di conoscere: Tempi certi: “Veroli non può permettersi cantieri infiniti che rallentano (anzi che potenzialmente possono paralizzare) la quotidianità del paese. È necessario un cronoprogramma pubblico e rigoroso.” Gestione e costi: “Quale sarà la natura di questi stalli? Saranno aree di sosta libera per i residenti ovvero zone con le strisce blu e dunque a pagamento. La priorità deve essere il servizio al cittadino.” Sicurezza: “Le nuove aree devono essere dotate sin da subito di sistemi di videosorveglianza al fine di evitare che vi siano zone franche lasciate al degrado o all’abbandono dei rifiuti.”

“L’opposizione che rappresento – conclude il consigliere di Fdi – continuerà a vigilare affinché questi interventi non siano solo spot “elettorali” figli dell’estemporaneità, ma tasselli di una visione di città moderna, accessibile e sicura. Veroli merita una programmazione importante seria e non interventi a macchia di leopardo che rincorrono le emergenze senza mai risolverle.”