Veroli – Quattro liste per Papetti,la nota dei rappresentanti

Orgoglio verolano, filo diretto con i cittadini di Veroli, senso civico, entusiasmo, dialogo, determinazione e tanta voglia di metterci l’anima (e non solo la faccia) per condurre Veroli a quel cambiamento che da tanto tempo ormai attende.E’ stato questo il “sentiment” prevalente, sabato sera presso il ristorante-pizzeria di Sant’Angelo in Villa a Veroli, degli interventi dei rappresentanti delle liste che hanno manifestato il sostegno alla candidatura a Sindaco dell’ avvocato Cristiano Papetti.Brevi discorsi con i quali ognuno ha illustrato le ragioni che hanno determinato la scelta di sostenere Papetti. A parlare per prima è stata Brunilde Mazzoleni (Viva Veroli per Veroli Viva), seguita da Gaia Pinto (Nuova Veroli – Fronte Veroli), Igino di Lorenzo (Uniti per Veroli) e lo stesso Cristiano Papetti (Orgoglio Verolano con Papetti Sindaco).Tutti, come detto, hanno espresso la volontà di sostenere Papetti condividendone la coerenza, l’onestà intellettuale, il buon lavoro svolto sin ora in una opposizione buona e costruttiva, condividendone, dunque, la necessità primaria di ripartire dai cittadini di Veroli, ponendoli, indi al centro di qualsivoglia azione.“Le liste (per il momento sono 4 ma è probabile la formazione a breve di altre, ndr) sono composte da persone motivate e, soprattutto, competenti e preparate ad affrontare le tante, troppe emergenze che attanagliano Veroli.Ogni candidato – è stato evidenziato – è pronto a rimboccarsi le maniche, a profondere il massimo impegno mettendoci l’anima, per imprimere a Veroli quella svolta che i cittadini di ogni angolo del territorio reclamano a gran voce”.Gli interventi dei rappresentanti delle 4 liste sono stati preceduti da quello di Marco Bussagli (cinque anni fa candidato Sindaco per il centro destra e oggi consigliere di opposizione): “Veroli – ha sottolineato Bussagli – è stata letteralmente ‘asfaltata’ dall’ormai ex Amministrazione comunale, una città sacrificata ai giochi di potere che anno dopo anno è stata sminuita e svalutata in ogni suo aspetto e in ogni più piccola porzione di territorio. Non sono stati varati programmi di alcun genere per il turismo, il commercio, per il centro come per le contrade, per i giovani come per gli anziani, per lo sport come per il lavoro. Basti pensare che nel commercio si va ancora avanti con un regolamento del 1998 mentre l’artigianato può contare su un disciplinare del 2002. Insomma – ha concluso molto carico e determinato Bussagli – la città ha ora la possibilità di svoltare e di farlo con Cristiano Papetti, del quale va elogiata la grande coerenza con una condotta, amministrativa e politica, sempre esemplare e costruttiva. Cinque anni fa la città ha perso un treno, ora ne sta passando un altro e stavolta, è il mio auspicio e appello, è fondamentale salirci su per far rinascere la città”.La serata è stata quindi conclusa dal candidato Sindaco Papetti, che, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti e i candidati che hanno scelto di sostenerlo, ha puntato molto su alcuni aspetti decisivi del suo programma: “ il progetto del Comune aperto nasce dalla concreta necessità di stabilire un filo diretto tra cittadini e amministrazione dove ogni cittadino abbia la medesima possibilità di dialogare con le istituzioni contribuendo, in tal modo, ad essere parte attiva dell’azione amministrativa.

Voce ai cittadini di Veroli”.

Di peso anche la presenza dell’Onorevole Antonio Abbate: “Sostengo con convinzione l’amico Cristiano – ha detto l’autorevole esponente di Fratelli d’Italia – la sua coerenza va premiata. E poi Cristiano è davvero l’uomo giusto per risollevare dalle ceneri Veroli. Così come lo sono tutti coloro che lo supportano. La popolazione chiede un cambiamento reale e il cambiamento può arrivare solo con la coalizione di Cristiano Papetti”.Nel corso della serata, presenti anche i ragazzi di Gioventù Nazionale di Veroli che hanno curato tutta la parte organizzativa, hanno preso la parola, tra gli altri, anche Mario Fiorini, presidente Circolo FdI di Veroli, Antonio Perciballi, Roberta Parente (esponente della Lega) e Lazzaro Perciballi (titolare della pizzeria).

VEROLI – QUATTRO LISTE PER PAPETTI, NOTA DEI RAPPRESENTANTI