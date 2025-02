Veroli punta sul turismo: al via il concorso per il nuovo brand turistico

Veroli scommette sul futuro e sulla valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale con un’iniziativa ambiziosa: la creazione di un marchio brand turistico che possa rappresentare al meglio l’identità e le bellezze della città. L’amministrazione Caperna ha infatti lanciato un concorso di idee aperto a tutti, con l’obiettivo di promuovere il territorio e rafforzarne la riconoscibilità su larga scala.

Un marchio per far conoscere Veroli

L’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, nonché vice sindaco Francesca Cerquozzi, ha sottolineato l’importanza di questo progetto come strumento di crescita e sviluppo per la città. “L’obiettivo – spiega Cerquozzi – è quello di dotare Veroli di un logotipo capace di portare l’eco della nostra città ben oltre i suoi confini, rendendola immediatamente riconoscibile.”

Come partecipare al concorso

Il concorso di idee è aperto a tutti: singoli partecipanti, gruppi, società commerciali, associazioni e liberi professionisti. La partecipazione è gratuita e i progetti dovranno pervenire presso la sede legale del Comune di Veroli in Piazza Mazzoli entro il 4 marzo.

L’avviso ufficiale è disponibile sul sito istituzionale del Comune e sui canali social. È un’opportunità unica per chi desidera mettere alla prova la propria creatività e contribuire alla promozione di uno dei borghi più affascinanti del Lazio.

Un’occasione per valorizzare il territorio

Questo concorso rappresenta non solo una vetrina per i creativi, ma anche un’opportunità per Veroli di consolidare la propria immagine turistica, valorizzando un patrimonio storico e culturale unico nel suo genere.

Partecipa e lascia il tuo segno nella storia di Veroli!