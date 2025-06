Veroli – Pubblica illuminazione, progetto di ammodernamento in corso

Sono in corso i lavori di ammodernamento generale della pubblica illuminazione nel Comune di Veroli. L’intervento porterà al raggiungimento due risultati: l’abbattimento dei costi di gestione e il miglioramento della vivibilità del territorio tutto. Il progetto che coinvolgerà appunto l’intera superficie comunale, prevede la posa in opera di quadri di gestione di nuova generazione e la sostituzione dei corpi illuminanti con dispositivi a basso consumo e lunga durata, capaci di garantire prestazioni elevate in termini di efficienza luminosa e risparmio energetico. “L’efficientamento della pubblica illuminazione ci permetterà non solo di ridurre l’impatto ambientale ma anche di alleggerire la spesa energetica dell’ente – dichiara il Sindaco Germano Caperna – Ogni euro risparmiato potrà essere reinvestito in servizi per la comunità: è questa la gestione virtuosa che intendiamo perseguire. Oltre all’ottimizzazione energetica, uno degli aspetti centrali del progetto è l’aumento del livello di sicurezza, sia reale che percepita, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le nuove luci a LED garantiranno una visibilità più nitida e omogenea migliorando l’illuminazione di strade, marciapiedi, parcheggi e aree pubbliche.” “Si sta procedendo alla revisione completa della gestione dei flussi elettrici attraverso l’installazione di nuovi quadri intelligenti – spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Augusto Simonelli – Un’ottimizzazione che consentirà una regolazione puntuale dell’intensità luminosa, in base alle esigenze e agli orari, riducendo ulteriormente l’inquinamento luminoso e garantendo una maggiore efficienza complessiva”. “L’efficientamento dell’illuminazione pubblica sarà integrato con il piano di espansione della videosorveglianza – concludono Sindaco e Assessore – Grazie ai risparmi generati, potremo installare nuove telecamere nei punti sensibili, potenziando così il controllo del territorio e la sicurezza urbana”. Un investimento importante, dunque, che guarda al futuro e alla qualità dei servizi pubblici.

