Veroli, primo Consiglio 2026: ok a bilancio, nuovi parcheggi e accordo per Capitale della Cultura 2028

Si è tenuto lunedì, in seduta straordinaria, il primo Consiglio comunale del 2026, con otto punti calendarizzati all’ordine del giorno. Tra i provvedimenti approvati, il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali e la Variazione al bilancio di previsione triennale 2026/2028, entrambi illustrati dall’Assessore Elena Di Nicuolo. Due atti importanti che consentono, da un lato, di offrire ai cittadini strumenti di regolarizzazione più sostenibili e, dall’altro, di adeguare la programmazione economico-finanziaria alle esigenze dell’Ente. L’Assessore Augusto Simonelli ha poi introdotto il punto relativo all’acquisto di terreni che consentiranno di migliorare la situazione dei parcheggi a ridosso della scuola “Valente” e dell’area polifunzionale di Porta Romana. “Si tratta di un intervento strategico – ha sottolineato l’Assessore Simonelli – perché ci permette di rispondere in maniera concreta a una criticità storica legata alla carenza di parcheggi in una zona particolarmente molto frequentata. L’acquisizione di queste aree rappresenta un investimento sulla vivibilità e sulla sicurezza, oltre che un passo importante verso una migliore organizzazione degli spazi pubblici a servizio della Città”. “Era necessaria un’area parcheggio capace di raccogliere le necessità di un punto importante come questo. Questo intervento nasce da una visione che va oltre il quotidiano: una visione complessiva di Città, che guarda all’organizzazione urbana, alla qualità della vita e alla capacità di Veroli di essere sempre più funzionale e attrattiva. È un passaggio fondamentale nel percorso di crescita e programmazione che stiamo portando avanti”. A fare eco anche a questa voce anche la successiva con cui è stata approvata la variante urbanistica per la realizzazione della nuova area polifunzionale a Sant’Anna. “Un passaggio- come relazionato dall’Assessore Simonelli – che segue la donazione dei terreni con cui si conclude l’iter formale e ci permette di passare alle fasi realizzative vere e proprie” Soddisfazione nelle parole del Sindaco Germano Caperna: “Sono molto felice che punti come il precedente e questo siano stati portati nello stesso Consiglio, è un messaggio importante. Oggi stiamo approvando la nascita di un servizio al Centro e uno in una contrada. Veroli è una Città dalle grandi distanze e peculiarità ma è proprio in questo che risiede la sua forza. Noi dobbiamo continuare ad amministrare in questa maniera: ricordandoci che siamo fortunati ad avere contrade come le nostre e un Centro come il nostro che della Città è il cuore.” Come settimo punto, l’assise ha deliberato in favore dello schema di accordo per l’attuazione di iniziative di riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e promozione culturale del patrimonio immobiliare pubblico per la Candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028, tra l’Agenzia del Demanio, in Comune di Veroli e Anagni, Alatri, e Ferentino. La voce è stata illustrata dal Sindaco. “Questo accordo rappresenta un momento importante nel percorso che abbiamo avviato con la Candidatura, attraverso la quale abbiamo capovolto un metodo: ci siamo aperti al confronto per essere più forti e per costruire una visione capace di superare i confini comunali. L’Agenzia del Demanio ha riconosciuto il valore di questo percorso, proponendoci un’opportunità, quella che stiamo votando oggi, con la quale riqualificare e valorizzare il patrimonio pubblico della nostra Città e delle altre 3 coinvolte in Hernica Saxa. Inoltre, si tratta di un accordo a costo zero per il Comune, e questo è già un risultato significativo.” L’assise si è poi espressa a sostegno della Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari proposta dalla Coldiretti.

