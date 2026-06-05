Veroli presenta “Estate 2026”: cultura, spettacolo, sport e tradizioni

Una Sala Trulli partecipata, il racconto di una programmazione costruita nel tempo e l’idea di una Città che, attraverso eventi, iniziative e occasioni di incontro, continua a valorizzare i propri luoghi. È stato presentato nel pomeriggio di giovedì 4 giugno il cartellone “Veroli Estate 2026”, il programma che accompagnerà i prossimi mesi con decine di appuntamenti diffusi tra Centro storico, contrade e luoghi simbolo della Città. Un calendario ampio e articolato che mette insieme festival consolidati, nuove iniziative, eventi culturali, teatro, attività sportive, natura, appuntamenti per le famiglie e manifestazioni della tradizione popolare, grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, realtà culturali e soggetti del territorio. Ad arricchire la presentazione sono stati gli interventi dei direttori artistici, degli organizzatori e dei referenti dei numerosi eventi in programma, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta degli appuntamenti che animeranno l’estate verolana. “Veroli Estate rappresenta il risultato di un lavoro che accompagna la vita della Città durante tutto l’anno – ha dichiarato il Sindaco Germano Caperna –. Il cartellone restituisce l’immagine di una comunità dinamica, capace di valorizzare i propri luoghi attraverso cultura, sport, spettacolo, tradizioni e occasioni di socialità. Accanto agli appuntamenti ormai identitari trovano spazio nuove esperienze e opportunità che contribuiscono ad arricchire ulteriormente un percorso già ben strutturato”. “L’aspetto più significativo di questa programmazione – ha aggiunto il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi – è la capacità di tenere insieme linguaggi, esperienze e sensibilità differenti all’interno di una proposta ampia e accessibile. Manifestazioni storiche convivono con progettualità nuove come Roofbook e In Circolo, mentre collaborazioni come quella con il Festival Teatro Medievale & Rinascimentale rafforzano un lavoro costruito sempre più in rete con altri territori e altre esperienze culturali”. Da giugno a settembre il cartellone accompagnerà la Città con appuntamenti come Verolibri, Veraviglioso, il Festival della Filosofia, che quest’anno introduce anche la novità dell’Aperitivo Filosofico, Prato in Festa, il Festival Nazionale dello Sport Raccontato, i Fasti Verolani ed Ernica Etnica, entrambi alla loro 25ª edizione, Tarantelliri, Chiostro in Scena, il Festival Teatro Medievale & Rinascimentale, Bollicine in Veroli, Pantasema e le nuove esperienze di Roofbook e In Circolo, accanto a concerti, spettacoli, eventi della tradizione, iniziative nelle contrade, attività per bambini e famiglie e a un ampio calendario sportivo diffuso sul territorio