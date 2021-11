Veroli, porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere: denunciato 33enne del luogo

Nella decorsa notte in Veroli, i militari del NORM della Compagnia di Alatri, nel corso di servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare di quelli predatori, deferivano in stato di libertà per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, un 33enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. Atteso che il predetto, fermato in quel centro mentre era alla guida di un’autovettura, al momento del controllo mostrava segni di nervosismo ed insofferenza al controllo, veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare che permetteva di rinvenire sul sedile anteriore lato passeggero del veicolo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 19 circa, sottoposto a sequestro.

